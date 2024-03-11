Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şehit, gazi yakını ve koruma altına alınan çocukların özel okullara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla merkezi yerleştirme yapılacak.

Resmi Gazete'de 16 Şubat'ta yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili bir dizi yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Ücretsiz Kontenjanlar İçin Takvim ve Başvuru

MEB'in aldığı bu kararla binlerce ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde dijital sistem üzerinden alınacak. Bu adım, özellikle şehit, gazi yakını ve koruma altına alınan çocukların kanuni hakları doğrultusunda özel okullarda ücretsiz eğitim alabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Değişiklikle Gelen Merkezi Yerleştirme

Yönetmelik değişikliği ile birlikte özel okulların ücretsiz okutması gereken öğrencilerin yerleştirme işlemleri merkezi bir sistem üzerinden yapılacak. Bu kapsamda yerleştirmede, öğrencilere eşit şartlarda puanlama yapılacak ve puanı yüksek olan öğrencilere öncelik verilecek.

Öğrenci Seçim Kriterleri

Yerleştirmede, ailenin geliri, okuyan kardeş, engellilik durumu ve spor/bilim alanlarında elde edilen dereceler gibi kriterler dikkate alınacak. Eşitlik durumunda ise puanı yüksek olan öğrencilere öncelik tanınacak.

Başvuru ve Yerleştirme Süreci

MEB, başvuruların dijital ortamda alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Başvuruların ardından valiliklerce değerlendirme yapılacak, puan durumu ve tercihler dikkate alınarak öğrenciler okullara yerleştirilecek.

Yeni Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Yeni yerleştirme işlemleri, planlamalara göre gelecek eğitim öğretim yılından itibaren merkezi sistem üzerinden yapılacak. Bu sayede ülke genelindeki özel okullar, binlerce ücretsiz kontenjanı için öğrencilere eşit fırsatlar sunacak.