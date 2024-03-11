Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği; sergi, panel, söyleşi, mutfak çalışmaları gibi çeşitli etkinliklerle Pınarbaşı Mesire Alanı’nın muhteşem doğasında 3 gün boyunca süren festival büyük bir coşkuya sahne oldu. “Marka Kent Efeler” için hayata geçirdiği projelerle dur durak bilmeden çalışan Başkan Atay’ın, kentte gelenekselleştirdiği Efeler Gastronomi Festivali’nin ana kahramanı geçen yıllarda olduğu gibi yeniden enginar oldu. Başkan Mehmet Fatih Atay’ın tanıtımı için büyük emek verdiği Efeler’in enginarları şef tabaklarını süsledi. Konuk şefler de Efeler enginarının daha önce kullandığı ve tattığı enginarlardan çok daha başka ve çok daha güzel olduğunu vurguladılar.

FESTİVAL ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI

İTALYAN ŞEFLER EFELER ENGİNARINDAN HARİKALAR YARATTI

3’üncü Efeler Gastronomi Şenliği’nin ilk gün konukları İtalyan Şefler Francesco Sernicola ve Carmine Pierno, Öğretmen Yemek Araştırmacısı ve Yazar Havva Çetintürk, üretici kadınlar Hüsniye Varhan ve Dilek Yıldız oldu.

İtalyan Şefler gerçekleştirdikleri mutfak atölyesi çalışmasında Türkiye’de en çok Efeler’de yetişen sağlık deposu enginarlarla birbirinden farklı tabaklar hazırladı. Başkan Atay'ın Efeler halkıyla buluşturduğu İtalyan aşçılar; enginar carpaccio, karidesli enginar, kızartma ve yoğurt eşliğinde enginar, güveç enginar, sirkeli soğan eşliğinde kızarmış enginar, kremalı enginar, koyun peynirli enginar, enginar dolması gibi yemekler hazırladı. Başkan Mehmet Fatih Atay, tadına baktığı lezzetleri yorumlayarak, yaptıkları yemekler için şeflere teşekkür etti.

FESTİVALİN YILDIZI ENGİNAR OLDU

ŞEFLER YEMEKLERİNDE EFELER’İN KADIN EMEĞİYLE ÜNLÜ FABRİKASININ ÜRÜNLERİNİ KULLANDI

3’üncü Efeler Gastronomi Festivali’nin ikinci günü de yetenekli şeflerin lezzetli sunumları ve söyleşileriyle sürerken, festivalin yıldızı enginar, tabakları süsledi. Türkiye’de en çok enginar üretiminin yapıldığı Efeler’de, belediyenin verimli tarım arazilerinde yetiştirilen enginarlar şef yemeklerinin ana kahramanı oldu.

Lezzet şöleninin ikinci günü Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla’nın moderatörlüğünde; Şef Kerem Halıcıoğlu, Sanat Tarihçi Dr. Mehmet Kahyaoğlu, Prof. Dr. Ömer Özütemiz ve Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım BİTOT Gönüllüsü Müge Çakır ile Televizyon Yapımcısı Şef Elif Edes’in söyleşileri ve mutfak atölyesi çalışmalarıyla devam etti. Şefler katılımcıların huzurunda hazırladıkları yemeklerde Efeler enginarını ve %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nın ürünlerini kullandı.

SALİH GÜNEY: BELEDİYECİLİĞİN NE OLDUĞUNU UNUTMUŞTUM BAŞKAN ATAY’IN HİZMETLERİNİ GÖRÜNCE ‘BELEDİYECİLİK BUDUR’ DEDİM

Festivalin son gününün konukları, ünlü oyuncu Salih Güney, Dr. Ceyhun İrgil, Prof. Dr. Ceyhun, Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, Esra Düzdağ ve Deniz Barın, Doç. Dr. Ahmet Uhri ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk oldu.

Yaptığı söyleşide, Efeler’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Salih Güney, Başkan Atay’a övgü dolu sözlerde bulunarak, “Efeler’e gelince bir sürprizle karşılaştım. Ben Çeşme’de yaşıyorum. Belediyenin ne olduğunu unutmuştum. Efeler’e gelince, Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın yaptıklarını görünce belediyeciliğin en olduğunu hatırladım. Efeler’e gelince ‘belediyecilik buymuş’ dedim. Burada çok büyük bir hizmet var. İyi ki böyle bir başkanınız var. Mehmet Fatih Atay’ı tanımaktan gurur duydum” dedi.

ZEYBEK, ROMAN VE RİTİM TOPLULUĞU GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Festivalde mutfak çalışmaları ve söyleşilerin yanı sıra renkli etkinlikler de düzenlendi. 3 gün boyunca İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) Kadınlar Günü’ne Özel Dünyanın Bütün Renkleri adlı sergisi ve Aydın Ticaret Borsası’nın Zeytinyağı Tadım Paneli gün boyu devam etti. Zeybek gösterileri ve Kamil Kaya Sanat Merkezi Ritim Topluluğu’nun gösterisi, Roman gösterisi de Efeler halkına eğlenceli dakikalar yaşattı.

YEMEK YARIŞMALARI YAPILDI

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN ATAY’DAN ALDI

Festival boyunca zeytinyağlılar, et yemekleri ve tatlılar kategorilerinde Efeler’in marifetli elleri en lezzetli tabağı sunmak için yarıştı. 3’üncü Efeler Gastronomi Festivali’nde yemekleri ve tatlılarıyla jüri karşısına çıkan katılımcılar büyük heyecan yaşadı. Festivalin son günü dereceye giren tabaklar açıklandı ve yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi. Yarışmalarda başarılı olan kişiler ödüllerini Başkan Atay’dan aldı.