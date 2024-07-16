Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği taleplerini 1-7 Ağustos 2024 tarihlerinde kabul edecek. Yer değişikliği başvurularının ilk aşamasında mazeretler bildirilip belgeler sunulacak, ikinci aşamada ise tercihler yapılacak. Atamalar 16 Ağustos'ta yapılacak ve atanacak öğretmenler ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla gerçekleştirebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için gerekli tarihleri duyurdu. Mazeretleri nedeniyle yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvurularını iki aşamada yapacaklar. İlk aşamada, 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğretmenler mazeretlerini ve belgelerini sisteme sunacaklar. Bu aşamada başvurular incelenecek ve onaylananlar, ikinci aşama için geçerli olacaklar.

İkinci aşama başvuruları ise 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu aşamada öğretmenler, tercih ettikleri il veya ilçeleri belirterek resmi başvurularını tamamlayacaklar.

Yer değişikliği başvuruları tamamlandıktan sonra, atamalar 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, yeni görev yerlerine geçiş işlemlerini 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapabilecekler. Bu tarihten itibaren ayrılma işlemleri başlayacak ve öğretmenler yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayacaklar.

Başvuru Kriterleri

Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, aşağıdaki kriterlere dayanarak değerlendirilecektir:

Aile Birliği: Eş veya çocukların yaşadığı yerde görev almak isteyen öğretmenler.

Sağlık: Kendi veya yakınlarının sağlık sorunları nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler.

Can Güvenliği: Güvenlik riski taşıyan bölgelerde görev yapan öğretmenler.

Engellilik Durumu: Kendi veya yakınlarının engellilik durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler.

Diğer Nedenler: Diğer geçerli sebeplerle yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler.

Başvuruların sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için öğretmenlerin belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları ve başvuru süreçlerini dikkatlice takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, yer değişikliği başvuru sisteminin güncel bilgilerle doldurulması ve tercihlerin net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.