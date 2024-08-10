MEB'in gönderdiği yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesi ve "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge"nin hükümlerine atıfta bulunuldu. Bu düzenlemelere göre:

İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri ve Öğretmenleri: Şubeleri e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemi ile belirlenir.

Ortaokul 5. Sınıf Öğrencileri: Şubeleri de e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemi ile belirlenir.

Şube değişikliği, sadece velinin yazılı talebi üzerine ve rehberlik servisinin gerekçeli raporu ile okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus yapılabilecek.

İlkokul ve ortaokul kademelerinde, öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek. Bu işlemler, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Valiliklere gönderilen yazıda, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak işlemlerin yönerge hükümlerine uygun ve zamanında yapılması gerektiği vurgulandı. Aksi durumda, aksaklıkların oluşmaması için valiliklerce gerekli tedbirlerin alınması istendi.