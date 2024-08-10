MEB'in gönderdiği yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesi ve "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge"nin hükümlerine atıfta bulunuldu. Bu düzenlemelere göre:

İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri ve Öğretmenleri: Şubeleri e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemi ile belirlenir.
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencileri: Şubeleri de e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemi ile belirlenir.

Özel Okul 3

BİLSEM mülakat sonuçları erişime açıldı mı? BİLSEM mülakat sonuçları erişime açıldı mı?

Şube değişikliği, sadece velinin yazılı talebi üzerine ve rehberlik servisinin gerekçeli raporu ile okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus yapılabilecek.

İlkokul ve ortaokul kademelerinde, öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek. Bu işlemler, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Valiliklere gönderilen yazıda, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak işlemlerin yönerge hükümlerine uygun ve zamanında yapılması gerektiği vurgulandı. Aksi durumda, aksaklıkların oluşmaması için valiliklerce gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Buca Çınar Anaokulları 250 Öğrenciyle Hizmete Açıldı (4)

Editör: Kardelen Başol