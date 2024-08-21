Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bazen herhangi bir yerde eksik hata ve kusur olmadığına dair bazı siyasi tartışmaları içerisine giriyoruz. Nihayetinde kimseyi kimseden ayırt etmeden mağdur etmiş bir yangın felaketiyle karşılaştık. Bu yangın hiçbirimizin tahmin etmediği bir şekilde evlere, tarlalara, bahçelere, hayvanlare en kötü şekilde etki etti. Bunu telafi etmek ve yaraları sarmak için de devletimizin ve pek çok kurumu ilgilendirdiği kadar, İzmir'in de görevidir. Bu konuda sorumluluk almaya hazırlıklı olduğumuzu söyledik. Yangınlar devam ederken çokça çalışma yaptılar ve tahliye edilmiş vatandaşlarımızın dışarıda kalmaması için konuk evlerine alındı ve düzenli bir şekilde ihtiyaçları da karşılanıyor. Bu açıdan ziyaretlerimizde de vatandaşlarımız bizlerden memnun olduklarını bildirdiler. Evleri ve iş yerleri, eşyaları, besledikleri hayvanların bir kısmı yanmış vatandaşlarımız var, bunlarla ilgili biraz daha durumu netleştirdikten sonra onların mağduriyetini giderecek sosyal yardımlaşma çalışmaları da gerçekleştirilecek" sözlerini ekledi.

Cumhurbaşkanı'ndan ev desteği

İzBB Başkanı Dr. Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanan evler için destek olacağına dikkati çektiğini ifade ederek "Cumhurbaşkanımız ise yanan evleri yeniden inşa edeceklerini memnuniyetle dinledim ve alacakları irade de sevindirici olacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın bir an önce barınma ihtiyaçlarının karşılanması için üzerimize düşeni yapacağız. Bunun sonrasında ise yanan alanların restorasyonu, yeniden ormanlaştırılması, bahçelerin, alanların yeniden eski haline döndürülmesi için de güçlü irade ortaya koyacacağız.Tüm İzmir bizden bunu bekliyor. Bölgeyi ağaçsız bırakmaya, kendi haline bırakmaya gönlümüz razı değil. Bahsettiğimiz ekolojik alan için de ve Kuzey'de İzmir'in akciğer alanlarından biriydi. Sözun burasında ise yaşadığımız her afet ve felaketle daha kötüye giden bir iklim kriziyle karşılaşıyoruz. Bunun nedenleri arasında ise uzun süre ve yavaş olmaması, uzun sıcakların en yoğun yaşadığımız yazın olması, ağaçların altlarındaki otların kolayca yanması ve yüksek kuraklığın da sonucudur" şeklinde konuştu.

Körfez sıcaklığı rekor kırdı

Başkan Dr. Cemil Tugay, Körfez'e de değinerek "Körfez de tarihinin en sıcak zamanını yaşıyor. Su sıcaklığı şu an 29 derece, bu güne de en yüksek sıcaklık ise 27 dereceymiş. Çevremizdeki bu bitki dokusunu onarmazsak, bu tablo şehrimiz için daha da kötü olacak. Daha sıcak ve kurak bir şehir haline dönüşecek. Akıl ve bilimle çalışarak, özveride bulunarak tekrar yeşillendireceğimiz biliyorum. Önceki yangınlarda başarılı olunamadı ve kampanyalar başarısız kaldı. Yeteri kadar yağış almadığı için de istenilen seviyeye ulaşılamadı. Ziraat ve otanik alanda kim yetkiliyse bu kişilerle bağlantı halindeyiz. Hangi ağaçları da kurtaracağımızı da üzerinde çalışarak inceliyoruz. Genç mühendis ve grupla eğitime geçip sonrasında bu kişiler sahaya çıkacak, yanmış ağaçlarla ilgili de tespitler yapılacak. Kurtarılacak ağaçlar için de yoğun sulama yapılıyor ve budama ile de köklerin beslenmesi çalışması yapılacak. Ağaçların geri kazandırmak için çalışmaları yapılıyor. Hangi ağacın nereye, ne sıklıkla dikilecek, bu konuyla ilgili de çalışma yapılması gerekiyor. Eski ormanlar gibi değil ama ağırlıkları yoğun koruluklar oluşturmamız gerektiğin biliyorum. Bunun için de altyapısının oluşturulması gerekiyor. Bu yüzden bundan sonraki dönemde ise yangınların çıkmaması veya çıktıktan sonra yayılmaması için de almamız gereken önlemleri de hesaplayıp çok daha güçlü olmamızı gerekiyor. Kişi veya kurumun tek başına sorumlu olduğunu değil herkesin el birliğiyle herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Afet Komisyonu çıkışı

Meclis kararıyla Afet Komisyonu oluşturulması gerektiğine işaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Göstermemiz gereken diğer iradenin de önümüzdeki aylarda, yıllarda daha güçlü önemler almamız gerektiğini söylemek isterim. Gelen önergenin sonrasında kabul edilirse bir komisyon oluşturucağız ve grup başkanvekillerinin görüşüyle afet komisyonu olması istendi. Meclis adına, belediye adına sosyal yardımlar yapılırken de kimlere verileceği, kimlere hangi ihtiyaçların iletileceği konusunda yetkisi bulunan kişilerle oluşturulan komisyonda karar verilecek. Burada olağanüstü durum yaşandığı için ve birbirinden farklı zararlar meydana geldiği için belediye bürokratlarının oluşturduğu kararla sosyal yardımlaşma çalışması olması için meclis olarak toplanma gereği duyduk" dedi. Tugay, her bölgeye yeniden bakılması, incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek sonbahar aylarında ağaçlandırlma çalışması planlaması yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Meclis'e sunulan yangın felaketindeki mağduriyetlerin giderilmesi için sosyal yardımlaşma desteğinin verilmesi önergesi İzmir Büyükşehir Meclis toplantısı üyelerinin katıldığı oylama oy birliğiyle kabul edildi.