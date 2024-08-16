TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapılan Can Atalay oturumu sırasında yaşanan arbede anlarında, TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili vekiller arasında çıkan kavgada, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Şık'a ilk yumruğu atan isim oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kimdir?

Alpay Özalan, futbol sahalarındaki başarılı kariyerinden sonra siyaset sahnesine adım atan isimlerden biri. Eski Millî futbolcu, teknik direktör ve sporcu olan Alpay Özalan, Türkiye gündeminde merak edilen bir figür olarak öne çıkıyor.

Futbola Altay’da başlayan Alpay Özalan, ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya) gibi prestijli takımlarda forma giydi. 1992-2008 yılları arasında Millî Takım’ın değişmez ismi olarak sahaya çıkan Özalan, 127 kez millî formayı terletti.

1993 yılında Akdeniz Olimpiyatları’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Alpay Özalan, 1996 yılında ise Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü kazanan ilk ve tek Türk futbolcu olma unvanını elde etti. Ayrıca, Premier Lig’de forma giyen ilk Türk futbolcu olarak İngiltere’de de tarihe geçti.

2002 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye’nin kazandığı üçüncülükte büyük pay sahibi olan Alpay Özalan, bu turnuvada gösterdiği performansla FIFA World Cup All Star Team’e seçilen tek Türk futbolcu oldu. Aynı yıl, Japonya’da en iyi yabancı futbolcu ve Asya’nın en iyi defans oyuncusu unvanlarını da kazandı. Türkiye’ye döndüğünde ise bu başarıları nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na layık görüldü. Almanya’nın ünlü ansiklopedisi Fussballer tarafından futbol tarihinin en önemli 1000 futbolcusu arasında gösterildi.

Teknik direktörlükten siyasete

Futbolculuk kariyerini Almanya’da noktalayan Özalan, teknik direktör olarak da çeşitli kulüplerde görev aldı. Son olarak Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü yapan Özalan, spor dünyasındaki başarılarını siyasete taşıdı. 2018 yılında AK Parti’den İzmir Milletvekili seçilen Özalan, bu görevini sürdürüyor.

Alpay Özalan, evli ve iki çocuk babasıdır.