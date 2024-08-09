Japonya'nın Kanagawa eyaleti yakınlarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Can ve mal kaybı yok

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, yetkililer can veya mal kaybı bildirilmediğini açıkladı. Ancak, Miyazaki eyaleti açıklarında dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan "büyük deprem" uyarısı, ülkede tedirginliği artırdı.

Deprem olasılığı bildirilmişti

Japonya Meteoroloji Ajansı, Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde büyük bir deprem olasılığının arttığını ve halkın yaklaşık bir hafta boyunca dikkatli olması gerektiğini duyurmuştu.