Çift, bu bilgiyi Modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında paylaştı. Erbil, uzun süredir birlikte olduğu Ceylan ile bu adımı attıklarını ve nikâh töreninin gerçekleştiğini duyurdu.

Erbil, "Zaten evli gibiyiz, her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi, nikâh olmasını ben de tamam dedim," şeklinde konuştu. Bu durumun, Erbil'in ilk kez bir kadın ile imam nikâhı kıydığı anlamına geldiğini belirtti.

"Evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım"

Gülseren Ceylan ise, evlilik sözleşmesi hakkında bir yorumda bulunarak, “Evlenmek için evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım. Kaç yaşında adam, kim bilir eski ilişkilerinde neler yaşadı, düşünmeden imza atarım” dedi. Ceylan, ayrıca, "Hayatımda ilk defa bir erkekten çocuk hayalim oldu. Ben normalde gezen tozan bir insandım ama şu an ev hanımı oldum tamamen. Ben Mehmet Ali'yi bilerek ilişkiye başladım, eski eşlerini çocuklarını biliyorum. Evlenmek istemezse de haklıdır ama ileride ben Mehmet Ali Erbil'den kesinlikle çocuk yapmak istiyorum," şeklinde açıklamada bulundu.

Erbil, çiftin ailelerinin aralarının bozuk olduğunu ve bu nedenle Gülseren'in ailesiyle tanışmadığını belirtti. "Gülseren'in ailesi ile tanışmadım çünkü bizim ilişkimiz başladıktan sonra onlar konuşmamaya başladılar. Biz evlensek bile onlar Gülseren ile barışmazlar," diye ekledi.

Ayrıca, Erbil, Ceylan'ın evdeki masörlerini işten çıkardığını ve "Başkasının ona dokunmasına sinir oluyorum," şeklinde bir açıklamada bulundu. Ceylan, bu durumu, “Benden masaj istesin yanımdayken başkasının ona dokunmasına, masaj yapmasına sinir oluyorum. Evde çalışan masörler vardı, hepsini kovdurttum. Ben kendim ayaklarına masaj yapıyorum,” şeklinde yorumladı.