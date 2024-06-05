Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki gelişmelere dair ilk yılın özetini sosyal medya platformunda paylaştı. Şimşek, "Sonuç olarak; program işliyor ama daha ilerleyeceğimiz bir yol var" sözleriyle özetledi.

İlk yılın değerlendirmesi

- Bütçe açığı, deprem harcamaları hariç milli gelire oranla %1,6'ya geriledi.

- Harcama disiplini, tasarruf, vergi adaleti ve verimliliği öncelikleyen bir maliye politikası izlenecek.

Büyümede Dengelenme:

- Net dış talebin büyümeye katkısı pozitife döndü.

- İç talepten kaynaklanan makroekonomik dengesizlikler giderilmeye çalışılıyor.

Sürdürülebilir Cari Açık:

- Yıllık cari açık 26 milyar dolar azaldı.

- Cari açığın %2,5'in altında kalması için yapısal dönüşüm hızlandırılacak.

Dış Finansmana Erişim:

- Bankaların dış borç çevirme oranı arttı.

- Uzun vadeli dış finansmana erişim önemseniyor.

Rezerv Birikimi:

- Merkez Bankası brüt rezervleri arttı.

- Net rezervler pozitife döndü.

KKM'den Çıkış:

- Kısa vadeli kamu kesimi borcu azaldı.

- Yerli para birimine olan güven arttı.

Dezenflasyon süreci:

- Enflasyonda belirgin düşüş süreci başladı.

- Piyasanın enflasyon beklentileri düşüş eğiliminde.

Güven artışı:

- Risk primi azaldı.

- Kredi notu arttı, pozitif görünüm devam ediyor.

Gri listedeki ilerleme:

- Kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

- Yapısal dönüşüm politikaları uygulanıyor.



Bakan Şimşek, ekonominin ilk yılına ilişkin değerlendirmelerinde programın başarılı olduğunu ancak daha ilerleyecek bir yol olduğunu belirtti. Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesinin zor olacağını ancak hedeflere kararlılıkla ulaşacaklarını vurguladı.