Macaristan’da 6–13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Toğal, bir yandan da kurduğu “Mehmet Toğal Güreş Spor Kulübü” ile Türk güreşine yeni şampiyonlar kazandırmak için kolları sıvadı.

Yılların Tecrübesi Gençlerle Buluşuyor

Antalya merkezli kulübüyle faaliyetlerine başlayan Mehmet Toğal, yıllar boyunca kazandığı bilgi, birikim ve deneyimi genç sporcularla paylaşmayı hedefliyor. Kısa sürede bölge gençlerinin ilgisini çeken kulüp; modern antrenman sistemleri, güçlü teknik kadrosu ve disiplinli çalışma anlayışıyla dikkat çekiyor. Kulübün amacı, altyapıdan yetişen sporcularla Türk güreşine yeni bir ivme kazandırmak.

Avrupa Şampiyonunu Özal Karşılamıştı

Mehmet Toğal, 1991 yılında Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda rakibini finalde mağlup ederek altın madalya kazanmış, yurda dönüşünde dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından havalimanında karşılanmıştı. Sporcu kimliğinin yanı sıra hayırseverliğiyle de tanınan Toğal, geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük deprem sonrası Manavgat’ta inşa ettiği villaları depremzede ailelere açarak takdir toplamıştı.

“Hedefimiz Ahlaklı ve Başarılı Sporcular Yetiştirmek”

Güreşin kendisine çok şey kattığını belirten Mehmet Toğal, artık bayrağı yeni nesle devretmek istiyor. “Ben güreşle büyüdüm, ülkemin bayrağını defalarca uluslararası arenada dalgalandırdım. Şimdi bizden sonraki kuşaklara fırsat sunmak istiyorum. Hedefimiz, hem ahlaklı hem de başarılı sporcular yetiştirerek Türk güreşini yeniden zirveye taşımak,” dedi.

Kulübün hedefleri arasında; genç yetenekleri keşfetmek, güçlü bir altyapı oluşturmak ve Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek bulunuyor. Toğal, “Liderliğini üstlendiğim kulübümüzde gençlere her türlü imkânı sağlıyoruz. Profesyonel eğitmen kadromuzla onlara önce disiplini, ardından başarıyı öğretiyoruz. Güreş sabır ve azim ister. Bizim hedefimiz, Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak,” ifadelerini kullandı.

Uzun bir aranın ardından yeniden mindere dönme kararı alan Mehmet Toğal, Macaristan’daki Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. “Disiplinli bir şekilde çalıştım. Geçmişteki tecrübemi yeniden sahaya yansıtacağım. Türk bayrağını bir kez daha uluslararası arenada dalgalandıracağıma inanıyorum,” diyerek hedefini ortaya koydu.

“Mehmet Toğal Güreş Spor Kulübü”, yalnızca modern antrenman teknikleriyle değil, kadrosundaki isimlerle de fark yaratıyor. Türk güreşinin efsane ismi, Olimpiyat Şampiyonu Necmi Gençalp ve tecrübeli antrenör Aydın Halimoğlu, kulüpte genç sporculara hem teknik hem de ahlaki anlamda rehberlik ediyor. Bu güçlü ekip, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için özveriyle çalışıyor.