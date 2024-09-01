Çanakkale Savaşı’nın isimsiz kahramanlarından biri olan Bigalı Mehmet Çavuş, Türk askerinin simgesi "Mehmetçik" isminin doğmasına öncülük etti. 1878 yılında doğan Bigalı Mehmet Çavuş, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıkla tanındı.

Seddülbahir çıkarmasında kahramanlık

4 Mart 1915'te, Seddülbahir çıkarmasında, düşman gemilerinin bombardıman ateşi ve İngiliz askerlerinin saldırısına karşı, 15-20 kişilik küçük bir birliğiyle direnç gösterdi. Düşmanın sayı ve silah üstünlüğüne rağmen, Mehmet Çavuş ve askerleri yere yatarak cesurca karşılık verdiler. Üç saat süren çatışma sonucunda, Mehmet Çavuş’un tüfeği işlevini yitirdi. Tüfeğini bırakıp istihkam küreğini alarak süngü hücumuna geçti. Bu cesur müdahale sonucunda, İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla geri çekilmek zorunda kaldı.

Kahramanlığın bedeli

Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6’sı şehit oldu, 13’ü yaralandı. Mehmet Çavuş, başından ve göğsünden yaralandı ve avuçlarının içi paramparça oldu. Tedavi için hastaneye kaldırıldı ve köyüne gönderildi, ancak izinsiz olarak cepheye geri döndü ve savaşmaya devam etti. Mustafa Kemal Atatürk, bu kahramanlığı "Arıburnu Muharebeleri Raporu" adlı eserinde de onurlandırmıştır.

Mütevazı bir hayat

Çanakkale Savaşı'nın ardından köyüne dönen Bigalı Mehmet Çavuş, mütevazi bir hayat sürdü ve kendisine teklif edilen maddi yardımları "Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım" diyerek reddetti. 3 Şubat 1964 tarihinde 86 yaşında vefat etti. Toprağı bol, mekânı cennet olsun.