Suudi Arabistan yönetiminin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda kapattığı Türk okulları, Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının yoğun çabaları sonucunda yeniden açılma kararı aldı. Başkent Riyad ve diğer vilayetlerdeki Türk okulları, daha önce kapatılmalarının ardından aşamalı olarak yeniden eğitime başlamıştı. Şimdi ise Mekke ve Medine’deki okulların 2024-2025 eğitim yılında faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

Okulların yeniden açılması: Diplomatik başarı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki temaslar neticesinde, Mekke ve Medine'deki okulların açılması kararlaştırıldı. Bu okulların yeniden açılması, hem Türkiye'nin eğitim politikalarının bölgedeki varlığını sürdürmesi hem de Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitimlerine kendi dillerinde devam edebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

2024-2025 eğitim yılı için öğrenci kabulleriyle ilgili hazırlıklar başladı. Okulların eğitim planlamaları, müfredat düzenlemeleri ve öğrenci kabul süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.