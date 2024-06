Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde hac ibadeti sırasında aşırı sıcaklıklar nedeniyle 11 ülkeden en az bin 81 hacı hayatını kaybetti. Sıcaklıkların 52 dereceye ulaştığı kutsal topraklarda, can kayıpları hızla artıyor.

Mısırlı diplomatik kaynaklar, 658 Mısır vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu hacı adaylarından 630'unun resmi kayıt yaptırmadığı belirtildi. Ölüm nedenleri arasında sıcaklığa bağlı yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar öne çıkıyor.

Pakistan ve Endonezya da büyük kayıplar verdi

Resmi kaynaklara göre, yaklaşık 150 bin Pakistanlı hacıdan 58’i ve 240 bin Endonezyalı hacıdan 183’ü hayatını kaybetti. Malezya, Hindistan, Ürdün, İran, Senegal, Tunus, Sudan ve Irak’tan da can kayıpları bildirildi. Toplamda 11 ülkeden bin 81 kişi hac ibadeti sırasında yaşamını yitirdi.

Her yıl on binlerce kişi, resmi kayıt yaptırmadan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. Kayıtlı olmayan hacı adayları, klimalı alanlara erişemedikleri için yoğun sıcaklığa maruz kalıyor ve bu durum can kayıplarını artırıyor.

Geçtiğimiz yıl hac sırasında 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Kutsal topraklarda bu yıl yaşanan trajedi ise akıllara durgunluk veriyor.