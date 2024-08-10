Müzik dünyasının güçlü kadın seslerinden Melek Mosso, InStyle dergisine verdiği röportajda kadın olmanın getirdiği zorluklar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mosso, sektörün baskıları altında daha az güzel görünmeye çalıştığını ve müziğine odaklandığını belirtti.

Kadın olmanın zorlukları

Melek Mosso, müzik sektöründeki kadın olmanın zorluklarına dikkat çekti. Kadın müzisyen olarak karşılaştığı zorlukları anlatan Mosso, “Sadece bu sektörde değil, her alanda kadın olmak zor,” dedi. Sektör içindeki zorluklarla başa çıkabilmek için kadın gibi davranmamaya çalıştığını ifade etti.

Güzellikten ödün verdi

Mosso, “Daha az güzel görünmeye çalıştım. Müziğime odaklandım,” diyerek, sektördeki cinsiyet eşitsizliği ve baskılara karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Güzelliğinden ödün vererek müziğine odaklanmanın, sektörde kendini daha iyi ifade edebilmesi için bir strateji olduğunu belirtti.

Gönül işlerini çalışma ortamından uzak tuttum

Melek Mosso, iş ortamında yaşadığı stres ve zorluklara karşı gönül işlerini ve kişisel yaşamını çalışma ortamından uzak tutmaya özen gösterdiğini söyledi. “İnsanı yıpratan şeyler bunlar...” diyen Mosso, profesyonel hayatında odaklanmasını ve motivasyonunu koruyabilmek için kişisel hayatını ayırmanın önemli olduğunu vurguladı.