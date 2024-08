Yoğun bir sezonun ardından kısa tatil kaçamaklarının kendisine iyi geldiğini belirten Melisa Döngel, iş ve tatili bir arada yürütmenin keyfini çıkardığını söyledi.

Instagram Kapatılması Hakkında Görüşlerini Paylaştı

Son günlerin tartışma konusu olan Instagram’ın kapatılmasıyla ilgili de konuşan Melisa Döngel, “Bir karar verildiyse bunun üzerine tartışamam ama Instagram’dan geçinen çok insan var. Yani bazıları ekmek teknesinden olmuş oldu. Buna üzülüyorum. Umarım kısa sürede çözülür ve düzen de devam eder. Onun dışında Instagram’a biraz ara vermek bana da iyi geldi. Atacak çok fotoğrafım birikti, açıldığında ikişer ikişer paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

Aşk Hayatı ve Evlilik Planları

Muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Melisa Döngel, şu an hayatında kimsenin olmadığını ve doğru insanı bulduğunda bunu herkesin göreceğini belirtti. Aşk hayatının yanı sıra evlilik ve annelik konularına da değinen güzel oyuncu, “Çocukları çok seviyorum fakat anne olma fikrine şu an uzak hissediyorum. Şu an evliliğin de anneliğin de benim için zamanı değil. Henüz 25 yaşındayım, biraz daha büyüyüp olgunlaşmam lazım” şeklinde konuştu.