Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir’de kapatılma iddialarıyla gündeme gelen Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Suat Seren Göğüs Hastanesi ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle ilgili açıklamada bulundu. Memişoğlu, bu hastanelerin “fiziki olarak yenileneceğini” duyurdu.

İzmir Karabağlar’da bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Suat Seren Göğüs Hastanesi ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılarak Bayraklı’da yapılan İzmir Şehir Hastanesine taşınacağı iddiası uzu zamandan beri gündemdeki yerini koruyor.

Kamuoyu hastanelerinde kapatılma iddialarına karşı tepki gösterirken hastanelerin akıbeti de belirsizliğini koruyor.

Bir dizi temaslarda bulunmak için İzmir'e gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerin geleceğiyle ilgili konuştu.

İzmir Şehir Hastanesi’ni hatırlatan Bakan Memişoğlu, bu hastanenin “çok iyi hizmetler verdiğini, şu anda sağlığın odak noktası olduğunu” savundu.

"Tepecik'i 2025 yatırım programımıza aldık"

Memişoğlu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle ilgili ise “Fiziki olarak yenileyeceğiz” açıklamasında bulundu:

“Ama kurumsal olarak kültürü olan, geçmişte büyük hizmetler vermiş ve hala daha hizmet vermeye devam eden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi hastanelerimizi de fiziki olarak yenileyeceğiz” diyen Memişoğl Tepecik'i 2025 yatırım programımıza aldık. Bozyaka'yla da ilgili proje yapacağız. Sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalışacağız.”

Memişoğlu, Aliağa'da Dokuz Eylül Üniversitemizin yaptığı bir hastane olduğunu belirterek, “İnşallah onu da çok yakın zamanda hizmete sunmaya çalışacağız” dedi.