Hollanda Milli Takımı'nın yıldız forveti Memphis Depay, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alarak Brezilya'nın Corinthians takımına transfer oldu. Süper Lig takımlarıyla da ismi anılan Hollandalı yıldızın bu tercihi sporseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Corinthians tarafından yapılan resmi açıklamada, Depay ile 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kariyerinde PSV, Manchester United, Barcelona ve Lyon gibi önemli kulüplerde forma giyen Depay, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 31 maça çıkıp 9 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Ayrıca, Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı 98 maçta 46 gol ve 32 asistle önemli bir katkı sağladı. Bu transfer, Brezilya futbolunda dikkat çeken bir gelişme olarak görülüyor.