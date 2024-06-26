Memur-Sen, "Adil, Makul ve Sürdürülebilir Vergi Sistemi" raporuyla Türkiye'deki vergi adaletsizliğine dikkat çekiyor ve çözüm önerileri sunuyor. Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, sendikanın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, milli gelirden alınan payın alt ve üst gelir grupları arasında derin uçurumlar yarattığını belirtti.

Tonbul, orta sınıfın giderek zayıfladığı bir ortamda vergi sisteminin adaletsiz olduğunu vurgulayarak, gelire göre değil de toplumun tümünü vergilendiren mevcut sistemin insanca olmadığını ve zenginle fakirin aynı vergiyi ödemesine yol açtığını ifade etti. Özellikle neoliberal politikaların etkisiyle, en temel ihtiyaçlar için bile gelir durumuna bakılmaksızın vergi alınmasının adaletsizliği derinleştirdiğini dile getirdi.

Memur-Sen'in raporu altı ana öneriyi içeriyor:

Aile dostu bir vergi tarifesine geçilmesi Gelir dağılımı dengesi sağlayacak vergi reformları Vergi adaletini güçlendirecek politika önlemleri Vergi kaçakçılığına karşı etkin mücadele Kamu hizmetlerinin finansmanında şeffaflık ve adalete dayalı yaklaşımlar Vergi sisteminde sosyal adaleti temsil eden yeni yaklaşımların benimsenmesi

Tonbul, raporlarının vergi sisteminde yapısal değişiklikler yapılması gerektiğini gösterdiğini ve Türkiye'nin gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermek için acil eylemler alınması gerektiğini vurguladı.

"Aile dostu bir vergi tarifesine geçilmelidir"

Tonbul, hazırlanan raporun vergide adaleti bozan veya engelleyen tabloyu çerçevelediğini ve politika önerileriyle kapsamlı bir çözüm modeli ortaya koyduğunu iddia etti.

Raporun yeni nesil bir vergi mimarisi önerdiğini vurgulayan Tonbul, raporda öne çıkan önerileri şu şekilde sıraladı:

Vergi gelirinde doğrudan vergilerin payı artırılmalı, dolaylı vergilerin payı azaltılmalıdır.

Doğrudan vergilerin azalmasına ve dolaylı vergilerin artmasına neden olan kurumlar vergisindeki istisna, af ve benzeri uygulamalar sonlandırılmalıdır.

Zorunlu tüketim ve ihtiyaç ürünleri ÖTV/KDV dışına çıkarılmalıdır. KDV ve ÖTV günün ekonomik koşullarına göre güncellenmeli ve oranlar düşürülmelidir.

Medeni durum ve çocuk sayısını dikkate alan aile dostu bir vergi tarifesine geçilmelidir. Servetin vergilendirilmesine yönelik gerekli adımlar atılmalıdır.

Vergi mevzuatı sade, anlaşılabilir ve öngörülebilir olmalıdır.

Vergi istatistik ve verileri araştırmacılara ve kamuoyuna açılmalıdır."

Raporu hazırlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak da katılımcılara bir sunum yaptı.