2025 yılına dair memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın detayları merakla bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonu enflasyon tahminleri, emekli ve memurlar için maaş artış oranlarını netleştirdi. İşte yeni maaş tablosu ve emeklilerle memurların alacağı zam oranları hakkında bilmeniz gerekenler…

Zam oranı belli oldu: Emekli ve memurlar ne kadar artış alacak?

Ocak ayında memurlar ve emekliler için maaş artışları kesinleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı kadar bir zam yapılacak. 2024 yılı sonu enflasyon tahmini ise %45,28 olarak belirlendi. Bu verilerle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16,47, memurlar ve memur emeklilerine ise %12,23 oranında bir maaş artışı yapılması bekleniyor.

Yeni maaşlar: En düşük memur maaşı 44 bin liraya yükseliyor

En düşük memur maaşı 39 bin 205 TL’den 44 bin TL’ye çıkacak. Memur emeklilerinin maaşı ise 17 bin 588 TL’den 19 bin 739 TL’ye yükselecek. Bu artış, milyonlarca emekli ve memurun yaşam standardını önemli ölçüde iyileştirecek.

Refah payı beklentisi

Enflasyon farkları netleşirken, memur ve emekliler için iki önemli beklenti gündemde:

Zam eşitlemesi: Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı artışları, enflasyon farkıyla eşitlenebilir. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin aynı oranda zam alması sağlanabilir. Refah payı: Enflasyon artışına ek olarak tüm emeklilere refah payı verilmesi gündemde yer alıyor. Bu durumda zam oranlarının yüzde 20 seviyesine çekilmesi mümkün olacak.

En düşük emekli maaşında artış

Emekliler için belirlenen en düşük maaşın da artırılması bekleniyor. Temmuz ayında 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarılan taban maaş, zam oranlarına bağlı olarak, enflasyon artışı uygulanırsa 14 bin 500 TL, refah payı eklenirse 15 bin TL ve üzeri seviyelere yükselecek.

Yasal düzenleme yolda

Bu zam oranlarının uygulanabilmesi için 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından karar alınacak. Taban maaş artışı, zam eşitlemesi ve refah payı gibi düzenlemeler, TBMM’ye sunulacak bir yasa tasarısıyla hayata geçirilecek. Yasalaşmanın ardından ek ödemeler maaşlara yetiştirilecek. Gecikme olması durumunda aradaki fark, ilerleyen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

Tahmin nasıl yansıyacak?

2024 enflasyonu: Yüzde 45.28

Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 16.47

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 16.47

Memurlar ve memur emeklileri TÜFE farkı: Yüzde 5.88

Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: Yüzde 12.23