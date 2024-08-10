KDK, KGM’nin yıllık izinlerin yalnızca "üç parçaya bölünebileceği" yönündeki uygulamasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Memurlar, yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek kullanabilecekler. Bu gelişme, kamu çalışanları arasında memnuniyetle karşılandı.

KGM'de çalışan bir personel, yıllık iznini kısa dönemlere ayırarak kullanmak istedi. Ancak, KGM, yıllık izinlerin yalnızca üç parçaya bölünebileceğini belirtti. Personel, bu kısıtlamanın kendisini mağdur ettiğini iddia ederek durumu Kamu Denetçiliği Kurumu'na taşıdı.

KDK kararı

KDK Başkanı Şeref Malkoç, başvuru üzerine inceleme başlattı ve KDK uzmanları, KGM ile iletişime geçerek izin uygulamaları hakkında detaylı bilgi aldı. KDK, yıllık izinlerin bölünmesine yönelik sınırlama getirilmesinin kamu çalışanlarının haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Buna göre, yıllık izinlerin istendiği kadar bölünebileceği ve çalışanların tatil haklarının daha esnek bir şekilde kullanabileceği belirtildi.