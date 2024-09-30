Görev süresinde 6 ayı geride bırakan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, belediyenin mali yapısında gerçekleştirdiği reformların sonuçlarını almaya başladı. Kendi öz kaynaklarıyla araç kiralama dönemine son veren Menderes Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisi’nden yapılan alımlarla 16 adet yeni aracı filosuna kattı.

Araçlar hizmete girdi

Devlet Malzeme Ofisi’nden alınan 5 binek araç, 5 çift kabin araç, 4 çöp kamyonu, 1 kepçe ve 1 silindir, belediyenin hizmet filosuna eklendi. İlk etap teslimatı yapılan 5 binek araç, Menderes sokaklarında göreve başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan ikinci etap teslimatla, belediyenin filosuna tüm araçlar kazandırılacak.

Başkan İlkay Çiçek direksiyon başında

Yeni araçların hizmete başlamasıyla birlikte Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, bizzat direksiyon başına geçerek ilçede bir tur attı. İlçe merkezinde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Başkan Çiçek, araçların hizmete sunulmasının gururunu yaşadığını belirtti.

Yüksek maliyetlere veda

Araç alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çiçek, mali politikanın başarılı sonuçlar verdiğini ifade etti: “Uzun yıllardır belediyemiz araç kiralama yoluyla hizmet veriyordu. Ancak, ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde, mali bütçemizi doğru yöneterek belediyemize 16 yeni araç kazandırdık. Yüksek maliyetli kiralama dönemini sona erdirdik, bu adım Menderes Belediyesi için tarihi bir dönüm noktası oldu.”

"Ranta değil, halka hizmet"

Başkan Çiçek, araçların Menderes halkının hizmetine sunulduğunu vurguladı: “Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçemizde hayata geçiriyoruz. Bu çalışmaları ranta değil, doğrudan halkın yararına yapıyoruz. Araçlarımız, ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak projelerde kullanılacak. Tüm Menderesli hemşehrilerimize hayırlı olsun.”