Menderes Belediyesi’nden Çocuklara Sömestr Hediyesi

Menderes Belediyesi, sömestr tatilini daha eğlenceli ve öğretici hale getirmek için çocuklara özel bir etkinlik hazırladı. İzmir Doğal Yaşam Parkı’na düzenlenecek gezi için kayıtlar başladı.

Çocuklar için öğretici bir tatil

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların sömestr tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için özel bir gezi etkinliği düzenliyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı’na yapılacak bu gezi, hem eğlence hem de doğayı yakından tanıma fırsatı sunuyor. Etkinlik kapsamında çocuklar, Sasalı Hayvanat Bahçesi olarak da bilinen İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda egzotik hayvanları görme, doğayı keşfetme ve keyifli bir gün geçirme şansı bulacak.

Kayıtlar için gerekenler

Etkinliğe katılmak isteyenlerin, sınırlı kontenjan nedeniyle bir an önce kayıt yaptırmaları gerekiyor. Başvurular, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen yapılabilir ya da 0232 700 00 00 numaralı telefonun 1038 numaralı dahili hattı aranarak gerçekleştirilebilir.

"Çocuklarımız evde sıkılmasın"

Çocuklara yönelik projeleriyle dikkat çeken Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden itibaren çocuklarımız için çeşitli etkinlikler planladık ve yeni projeler ürettik. Sömestr tatilinde de çocuklarımız evde sıkılmasın, hem gezsin hem eğlensin hem de öğrensin istedik. Gezi etkinliğimiz tam da bu amaçla düzenlendi. Çocuklarımızı düşünmeye ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz."

Geziye katılmak isteyen aileler, yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanarak kayıt yaptırabilir. Detaylı bilgi için Menderes Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.