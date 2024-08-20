İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgârın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi.

Dört günden beri yanıyor

Menderes'te 17 Ağustos'ta saat 16.45 civarında çıkan yangına beş uçak, sekiz helikopter, 18 arazöz ve yedi su ikmal aracıyla müdahale edilmiş, İzmir Valisi Süleyman Elban yangının kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcımdan kaynaklandığını açıklamıştı.

Yangının çıktığı gün açıklama yapan Elban "Aşırı sıcak ve kuraklık dolayısıyla yangın çok hızlı bir şekilde yayıldı. Sahile inen yolla baraj arasındaki bölgede arkadaşlarımız yangını tutmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar büyük ölçüde başarmış durumdalar. Ancak Tahtalı Barajı'nın doğu tarafına da yangın sıçradı. Şimdi arkadaşlarımız o yangını da o tepenin alt tarafında tutmak için karada yoğun bir mücadele yapıyorlar. Yaklaşık 20 dakika öncesine kadar havada da müdahalemiz vardı. Ancak gün batımıyla birlikte havadan müdahaleler durmuş durumda. Bu bulunduğumuz bölgede Tahtalı Barajı'nın batı bölgesinde şu an itibarıyla herhangi bir yerleşim yeri tehdit altında değil" demişti.