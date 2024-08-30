İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Özdere Çukuraltı sahilinde meydana gelen foseptik taşması nedeniyle denize girilmemesi gerektiğini duyurdu. Başkan Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, foseptik taşması nedeniyle Menderes İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin deniz suyundan aldıkları numunelerin olumsuz sonuç verdiğini belirtti.

Bu durumun sağlık riskleri taşıdığına dikkat çeken Çiçek, "Vatandaşlarımızın çalışma tamamlanana ve yeni numune sonuçları olumlu çıkana kadar Çukuraltı sahilinde denize girmemesi önemle rica olunur." dedi. Çiçek, gerekli temizlik ve düzenlemelerin yapılacağı bilgisini de paylaşarak, halkın sağlığını korumak amacıyla bu uyarının dikkate alınmasını istedi.