Menderes Belediyesi, yol yenileme ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde kapsamlı bir kaldırım yenileme çalışması başlattı. Bu proje kapsamında, eski ve yıpranmış kaldırımların yerini yeni ve düzenli yapılar alacak.

Yeni Kaldırımlar Barbaros’a modern bir dokunuş

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Menderes’te yolların ve kaldırımların yenilenmesi için seferberlik başlattık. Göreve gelir gelmez, bu hedef doğrultusunda hemen çalışmalara başladık. Her mahallemizde iyileştirme yaparak, kötü durumda olan yolları ortadan kaldırıyoruz. Menderes halkı, kaliteli hizmeti hak ediyor ve biz de bu hakkı teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”