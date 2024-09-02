Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kırtasiye yardımı yapılacak. Bu yardım, özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Başvurular başlıyor: 1000 TL kırtasiye desteği

Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için hazırlanan 1000 TL’lik kırtasiye yardımı, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dağıtılacak. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 2-13 Eylül tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.

“Eğitime destek olmaya devam edeceğiz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, eğitim alanındaki desteklerinin süreceğini belirterek, “Amacımız, çocuklarımızın eşit eğitim imkanlarına sahip olmalarını sağlamak. Bu doğrultuda elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyoruz. Kırtasiye desteğimizden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizi belediyemize başvurmaya davet ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz,” dedi.