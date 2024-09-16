Menderes'te yaşanan sel felaketi, ilçede büyük hasara yol açtı. Ancak, felaketin hemen ardından Menderes Belediyesi ekipleri, tüm birimlerini sahaya yönlendirerek hızlı bir şekilde vatandaşlara yardım etmeye başladı. Belediye, afet sonrası mağdur olan bölgelere destek vermeyi sürdürüyor.

Tüm ekipler seferber edildi

Geçtiğimiz hafta Menderes’te etkili olan aşırı yağışlar, sel felaketine neden oldu ve birçok mahallede hayatı olumsuz etkiledi. Selin yarattığı hasarı gidermek ve vatandaşların yanında olmak için Menderes Belediyesi adeta seferberlik ilan etti. Belediye başkanlığına bağlı fen işleri, park ve bahçeler, temizlik işleri, afet işleri ve destek hizmetleri müdürlükleri, selin meydana geldiği ilk andan itibaren sahada aktif şekilde çalışıyor.

Ekipler, belediyenin tüm araç ve iş makinelerini devreye sokarak su baskınlarına müdahale ederken, selin getirdiği çamur ve birikintiler de temizleniyor. Belediye, yağışlardan etkilenen mahallelerde gece gündüz demeden çalışma yürütüyor.

Başkan Çiçek: “Tüm imkanlarımızla yanlarındayız”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sel felaketi sonrası sahada yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çiçek, selin ilk anlarından itibaren tüm ekiplerin seferber olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizde geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde, olayın başladığı andan itibaren sahada etkin şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Menderes Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Mağdur olan vatandaşlarımıza koordineli şekilde destek sağlıyoruz. Bu süreçte canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Felaketin ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor

Menderes’te yaşanan selin ardından belediye ekipleri, su baskınları sonucu zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarına da ağırlık verdi. Sel sonrası altyapı problemleri yaşanan noktalarda da onarım çalışmaları başlatıldı. Belediye, zarar gören alanlarda gerekli düzenlemeleri yaparken, mağdur vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için de gıda, giyecek ve barınma desteği sağlıyor.

Yerel halk, belediyenin hızlı müdahalesi ve yardımları sayesinde daha kısa sürede toparlanma fırsatı buldu. Sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar, belediyenin bu zor süreçte yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.