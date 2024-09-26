Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilçe genelinde asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Cüneytbey ve Altıntepe Mahallelerinde başlatılan yol yenileme çalışmaları kapsamında 643, 643/1, 644, 9513 ve 9513/1 Sokaklarda 6500 metrekarelik yol asfaltlandı. Önümüzdeki günlerde 2500 metrekarelik bir alan daha asfaltlanacak ve toplamda 3240 ton asfalt dökülmüş olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yol yenileme atağı

Menderes Belediyesi, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmek adına önemli bir projeye imza atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Cüneytbey ve Altıntepe Mahallelerinde kapsamlı asfaltlama işlemleri gerçekleştiriliyor. 643, 643/1, 644, 9513 ve 9513/1 Sokaklarında şu ana kadar 6500 metrekare yol asfaltlanmış durumda. Belediye yetkilileri, önümüzdeki günlerde 2500 metrekarelik bir asfaltlama çalışmasının daha yapılacağını belirtti. Toplamda 3240 ton asfaltın kullanılacağı bu proje ile mahalle yolları modern ve güvenli hale getirilecek.

Başkan İlkay Çiçek'ten açıklamalar

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, asfaltlama çalışmalarının sadece başlangıç olduğunu belirterek, görev süresi boyunca ihtiyaç duyulan tüm yolların yenileneceğini vurguladı. Çiçek, “Göreve geldiğimizden bu yana belirlediğimiz plan doğrultusunda, ilçemizin ihtiyaç duyulan bölgelerinde yolları yenilemeye başladık. Bu daha sadece bir başlangıç, Menderes’te yolları yenilemeye ve her zaman en iyisini düşünmeye devam edeceğiz” dedi.

Çevre düzenlemeleri de devam edecek

Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemeleri de ihmal edilmeyecek. Belediye ekipleri, yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki kaldırım, yeşil alan ve diğer çevresel düzenlemeleri de gerçekleştirecek. Böylelikle hem araçlar için daha güvenli bir ulaşım sağlanacak hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesi artırılacak.

Yollar güvenli ve modern hale getiriliyor

Yol çalışmaları ile birlikte Menderes genelinde ulaşımın daha güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, yenilenen yolların bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacağını ve vatandaşların ulaşımda daha az zaman kaybedeceğini belirtiyor.