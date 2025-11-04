İlçede yalnızca 6 ay içinde pazar yerinden semt polikliniğine, sosyal tesislerden dijital deneyim merkezine kadar 6 farklı tesisin kurdelesi kesildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yatırımların, Menemen’in geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyünü hizmete kazandıran ve Ege’nin en büyük kütüphanesi projesinde sona yaklaşan Menemen Belediyesi, ardı ardına gerçekleştirdiği açılışlarla dikkat çekiyor. Başkan Pehlivan, “Geleceğin Menemen’ini hep birlikte inşa ediyoruz” dedi.

Açılışlar Türkelli’de başladı. Daha önce Halil Alkaya, Koyundere ve Seyrek kapalı pazar yerlerini hizmete sunan belediye, Türkelli’de de modern altyapıya sahip pazar yerini vatandaşlarla buluşturdu. Üreticilerin doğrudan satış yapabildiği tesis, hem esnaf hem de mahalle için önemli bir kazanım oldu.

İkinci açılış ise Ulukent’te gerçekleştirildi.

Röntgen ve poliklinik hizmetlerini içinde barındıran, günlük 500 hasta kapasitesiyle hizmet veren Ulukent Semt Polikliniği, hastane konforunda sağlık hizmeti sunuyor.

Belediyenin diyetisyen, pansuman, ambulans ve evde fizyoterapi gibi ücretsiz hizmetleri bölge halkından büyük takdir görüyor.

Kent-2 Cumhuriyet Parkı ve Menemen Şehir Parkı içinde hizmete giren Aynısefa kafeler, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet anlayışlarıyla kısa sürede vatandaşların yeni buluşma noktası hâline geldi. Geniş menüsü, modern tasarımı ve güler yüzlü ekibiyle günün her saatinde hizmet veriyor.

Menemen Çukurköy doğumlu eski Adalet Bakanı Ahmet Kahraman’ın adını taşıyan Ahmet Kahraman Camii dualarla açıldı. Başkan Pehlivan,

“Rabbim bu camiden ezanı eksik etmesin, cemaatini bol kılsın.”

dedi.

Mermerli Mahallesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde açılan Dijital Deneyim Merkezi, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı teknolojik içerikleri ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Zengin görsel efektler ve ses sistemleriyle özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Başkan Aydın Pehlivan, yatırım ve açılışların hız kesmeden süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu açılışlar bir son değil; daha büyük projelerimizin kilometre taşları. Menemen’in her köşesine hizmet götürmenin gururunu yaşıyoruz. Yaşayan ve yaşatan kent olan Menemen, Türkiye’nin en refah şehirleri arasında yerini almaya kararlılıkla devam edecektir.”