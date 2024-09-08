Muğla’nın Menteşe ilçesinde 20 saattir kontrol altına alınamayan orman yangınına, sarp arazide zorlu mücadele sürerken hava destekli yoğun müdahale devam ediyor.

Yangının detayları

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, 20. saati geride bırakırken kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50'de başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Sarnıç-Akbük vadisindeki iki ayrı noktada ve Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında bir başka noktada olmak üzere toplam üç farklı bölgede etkisini sürdüren yangın, gece boyunca kara ekipleri tarafından müdahaleyle karşılandı.

Havadan yoğun müdahale

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Şu anda yangına havadan 6 uçak ve 16 helikopterle müdahale ediliyor. Sarp arazi koşulları nedeniyle kara ekipleri vadinin çevresindeki yol kenarlarında konuşlandırılarak, havadan yapılan müdahalelere destek veriyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler, saat 10.00 civarında beklenen rüzgar öncesi yangının ilerlemesini engellemek amacıyla sık sık hava sorti operasyonları düzenliyor.