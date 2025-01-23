AK Parti’de kongreden sonra kabinede değişiklik yapacağı gündeme gelirken gazeteci Fatih Portakal, İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddialarına yönelik “Mart'ta, yeni kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız” dedi.

SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Meral Akşener'le ilgili olarak dönem dönem ortaya atılan iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

“İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de bir kulis bilgisi vereyim” diyen Portakal, şu ifadeleri kullandı:

“Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta. Mart'ta, yeni kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız. Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk başka bir şey değil. Yazık.”

"Cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşmiş"

Portakal, “Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim” dedi.

Fatih Portakal, İYİ Partili Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılmasını ise “Ne olursanız olun, duruşunuz ve görüşünüz önemli. Tabii ki fikir alışverişinde bulunabilirsiniz, fikirler değişebilir ama böyle 180 derece değişmemesi gerekiyor” diye yorumladı.