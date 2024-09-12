Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Eylül 2024 itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar düşüşle 146 milyar 761 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık açıkladığı para ve banka istatistiklerine göre, döviz ve altın rezervlerindeki değişim dikkat çekiyor.

Döviz Rezervlerinde Önemli Düşüş

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 6 Eylül haftasında 2 milyar 761 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 568 milyon dolara indi. Bir önceki hafta 89 milyar 329 milyon dolar seviyesinde olan döviz rezervlerinde yaşanan bu düşüş, son haftalarda dikkat çeken ekonomik gelişmelerle ilişkilendiriliyor.

Altın Rezervleri Artış Gösterdi

Altın rezervleri ise aynı dönemde 150 milyon dolarlık artış kaydetti. 29 Ağustos haftasında 60 milyar 43 milyon dolar olan altın rezervleri, 6 Eylül haftasında 60 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Bu artış, döviz rezervlerindeki düşüşe rağmen Merkez Bankası'nın rezerv portföyünde denge sağlama çabasını yansıtıyor.

Ocak 2023'ten Bu Yana Rezerv Durumu

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri yılbaşından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izlemekte. Ocak 2023'ten bu yana değişen ekonomik koşullara göre rezervlerdeki bu dalgalanmalar, ekonomik denge politikalarının ne denli dinamik olduğunu gözler önüne seriyor.