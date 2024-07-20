Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası (TL) mevduatı teşvik etmek amacıyla Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeyle, YUVAM hesaplarının faiz oranları düşürülürken, bankalara ödenen komisyonlar da kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, YUVAM hesaplarının faiz oranı alt sınırı, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları da 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

YUVAM hesapları artık sadece yurt dışından transfer yoluyla veya yurt dışından geldiğini kanıtlayan bir belge karşılığında açılabilecek.

Merkez Bankası, YUVAM hesapları için bankalara herhangi bir komisyon ödemesi yapmayacak.

TCMB'nin bu hamlesi, yurt dışında yaşayan vatandaşların TL mevduatına geçişini teşvik ederek döviz talebini azaltmayı ve TL'nin değerini korumayı amaçlıyor. Aynı zamanda, KKM hesaplarına benzer bir mekanizma oluşturarak TL mevduatının cazibesini artırmak da hedefler arasında yer alıyor.