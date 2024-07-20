Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonu kontrol altına almak ve Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla döviz kredilerine yönelik yeni bir sınırlama kararı aldı. Bu karar, sıkı para politikası adımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, döviz kredilerindeki aylık büyüme sınırının yüzde 2'den yüzde 1,5'a indirildiği duyuruldu. Türk Lirası kredilerdeki büyüme sınırı ise yüzde 2 seviyesinde korundu. Bu düzenlemeyle, bankaların döviz kredisi verme kapasitesi daraltılırken, TL kredilerin kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Merkez Bankası'nın bu kararı, enflasyonla mücadele sürecinde döviz talebini azaltarak Türk Lirası'nın değerini korumayı amaçlıyor. Aynı zamanda, ekonomideki kredi büyümesinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve TL kredilerin payının artırılması da hedefler arasında yer alıyor.