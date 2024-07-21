Merkez Bankası'nın faiz kararı 23 Temmuz'da açıklanacak

Merkez Bankası'nın faiz kararı 23 Temmuz Salı günü saat 14:00'te açıklanacak. Toplantının tarihi, Merkez Bankası Başkanı'nın uluslararası toplantılara katılacak olması nedeniyle erkene çekildi. Bir önceki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistler, Salı günü yapılacak toplantıda faizin değiştirilmeyeceğini öngörüyor. Merkez Bankası, faizi sabit tutma kararını, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği" mesajıyla açıklamıştı.

Ekonomist Murat Bal'ın faiz kararı ve piyasa beklentileri üzerine açıklamaları

Ekonomist Murat Bal, Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'daki faiz kararına dair şu ifadeleri kullandı:

“Bu toplantıda faiz indirimi olasılığı söz konusu olabilir. Çünkü piyasada ve reel faizlerde böyle bir beklenti oluşmuş durumda. Merkez Bankası'nın Politikalar Kurulu, toplantı sonuçlarını 23 Temmuz saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşacak. Bu toplantıda faiz oranlarının düşürülmesi veya sabit tutulması bekleniyor."

Bal, mevduat faizleriyle ilgili de bilgiler verdi:

100 bin lirasını mevduatta değerlendiren bir kişi, stopaj oranı düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54,34 faiz oranıyla 4.188 lira getiri elde ediyor.

500 bin lira yatıran bir kişi, aynı şartlarda ay sonunda 20.943 lira faiz getirisi sağlıyor.

1 milyon lira yatıran ise 41.886 lira faiz getirisi elde ediyor.

Faiz oranları açıklandıktan sonra piyasada beklenen değişiklikler

Bal, "Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi durumunda piyasada olumlu bir hava oluşabilir. Bu durum, dolar ve dövizin değer kazanmasına yol açabilir. Ancak, Merkez Bankası faizi sabit tutarsa, mevcut parametrelerle piyasalarda büyük bir değişiklik beklemiyorum" şeklinde değerlendirdi.