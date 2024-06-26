Geçen aya göre TL mevduat faizlerinde her vadede 4 puanlık bir azalış gözlemlenirken, düşük miktarlı mevduatlar için uygulanan faiz oranı yüzde 45'e kadar geriledi. Özellikle yüksek tasarruf miktarlarında ise faiz oranları yüzde 53'e kadar yükseldiği bildirildi.

Yeni tedbirler yolda

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın döviz alımlarıyla piyasaya sağladığı likiditenin, TL mevduat faizlerini aşağıya çektiğine dikkat çekiyor. Yarınki PPK toplantısında, fazla likiditenin çekilmesi ve faiz seviyelerinin yeniden dengelemesi için yeni tedbirler alınması bekleniyor.

TL mevduat faizlerinin düşük seviyelerde olması, yerel tasarruf sahiplerini döviz yerine TL yatırımlarına yönlendirmeyi amaçlıyor. Merkez Bankası ise bu düşük faiz politikasının enflasyon görünümüne olumlu katkı yapacağını vurguluyor.

Son bir ay içinde mevduat faizlerinde yaşanan 4 puanlık gerileme yaşandı. Uzmanlar ise bu düşüşün PPK kararı öncesinde etkisini yitirdiğini belirtiyor.