Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ve güvenli hizmet sunma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Belediye, ilçe genelindeki hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi ve kiralık araç bedellerinden tasarruf sağlanması amacıyla bünyesine 20 adet kompakt araç dahil etti. Yeni araçlar, başta Halk Süt, temizlik, evde bakım gibi hizmetler olmak üzere birçok alanda kullanılacak.

"İmkanlarımızı sürekli geliştiriyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, ilçenin büyüme ve gelişme sürecine vurgu yaparak, "Merkezefendimiz her geçen gün büyüyor ve nüfusumuz artıyor. Bu büyüyen ilçede hizmetlerimizi hemşehrilerimize zamanında ulaştırabilmek için altyapımızı ve imkanlarımızı sürekli geliştiriyor ve genişletiyoruz. Bu kapsamda, hızlı ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek amacıyla kompakt araçlardan oluşan 20 araçlık bir filo oluşturduk. Yeni filomuz sayesinde, Halk Süt’ten çöp poşetine, evde bakım hizmetimizden erzak kolilerine kadar birçok hizmetimizi vatandaşlarımızın evlerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştıracağız. Ayrıca, her yıl yenilemek zorunda kaldığımız kiralık araç bedellerinden de tasarruf edeceğiz. Resmi plakalı bu araçlar, bugünden itibaren ilçemizin yollarında sizlere hizmet edecek. Mesafelerin uzadığı, yaşamın hızlandığı dünyaya ayak uydurmak ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmek için durmadan çalışıyoruz" dedi.