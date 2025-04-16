Merkezefendi Belediyesi, glutensiz ürün üretimiyle çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan bireyler için sağlıklı ve ekonomik çözümler sunmaya devam ediyor. Belediye, ürünlerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla internet satışına geçmeye hazırlanıyor.

Çölyak hastalarına destek sürüyor

Halk sağlığı odaklı hizmetlerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi, glutensiz ürün üretiminde istikrarla ilerliyor. İlçedeki Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen glutensiz ürünler, yalnızca “Halk Market” şubelerinde satışa sunuluyor. Ancak belediye, yakın zamanda bu ürünlerin internet üzerinden de erişilebilir olmasını hedefliyor.

Sağlık, kalite ve hijyen ilkeleri çerçevesinde üretilen ürünler, glüten hassasiyeti olan vatandaşlara uygun fiyatla sunuluyor. Bu sayede hem ekonomik hem de sağlıklı bir beslenme desteği sağlanıyor.

“Hedefimiz: Herkes için erişilebilir gıda”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çölyak hastalarının ihtiyaçlarını gözeterek yürütülen bu hizmetin yaygınlaştırılacağını belirtti. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizde yaşayan hemşehrilerimiz, Halk Marketler aracılığıyla glutensiz ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Glutensiz ürünleri Halk Ekmek Fabrikamızda üretiyor, market raflarına taşıyoruz. Yakında internet üzerinden de satışa başlayacağız. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi herkes için mümkün kılmak istiyoruz.”

Online satış dönemi başlıyor

Merkezefendi Belediyesi’nin planları arasında glutensiz ürünlerin online platformlar aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılması da yer alıyor. Bu adımla birlikte özellikle büyük şehir dışında yaşayan çölyak hastaları da ürünlere daha hızlı ve kolay ulaşabilecek.