Merkezefendi Belediyesi, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla kış dönemi spor okulları için kayıt almaya başladı. Yaz dönemi sona ererken, bu yeni kurslar ile katılımcılara çeşitli spor branşlarında eğitim imkanı sunulacak.

Basketbol, futbol, voleybol, tenis, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, satranç, pilates, zumba, fitness, güreş, izcilik, boks ve kalecilik gibi toplam 16 branşta verilecek kurslar, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim vaat ediyor.

Kurslara başvurular için [Merkezefendi Belediyesi Spor Kursu](https://www.merkezefendi.bel.tr/sporkursu/) adresini ziyaret edebilirsiniz.