Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi'nden Renkli Anlar

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılını düzenlediği renkli etkinliklerle sonlandırdı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Güzeller güzeli özel bireylerimizin tüm başarılarına şahit olmak bizleri hem gururlandırıyor hem de mutlu ediyor. Onları çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanat dolu etkinlikler

Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören 250 özel birey, yıl sonu etkinlikleri kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde el işi ve sanatsal ürünlerini sergiledi. Özel bireylerin el emeğiyle hazırladıkları ürünler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İki gün süren sergide, ziyaretçiler özel bireylerin eserlerini yakından görme fırsatı buldu.

Ayakta alkışlandılar

Etkinliklerin ikinci gününde, Engelsiz Yaşam Akademisi'nin 'Televizyon Dünyası' temalı yılsonu gösterisi düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir gibi önemli isimlerin katıldığı gösteri, özel bireylerin dans, müzik ve koreografi performanslarıyla izleyicileri büyüledi. Öğrenciler, yeteneklerini sergileyerek büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı.

Alzheimer Yaşam Merkezi

Başkan Doğan, Engelsiz Yaşam Akademisi'nin ve Alzheimer Yaşam Merkezi'nin önemine dikkat çekerek, "Bu merkezler projeden öte, gönül birlikteliğimizin bir parçası. Kursiyerlerimiz ve aileleriyle bir bütün haline geldik. Onlara üretim süreçlerinde destek olarak, hem maddi hem de manevi anlamda yanlarında olduk" dedi.

Engelsiz yaşam savaşı

Başkan Doğan, özel bireylerin çalışma azmi ve hayata tutunma gücüne dikkat çekerek, "Onlara baktıkça umut doluyoruz. Onların enerjisi bize ilham veriyor. Ailelere, annelere ve babalara sonsuz teşekkür ediyorum. Engelsiz Yaşam Akademisi olarak, özel bireylerimizin potansiyellerini keşfetmelerine ve sanatla ifade etmelerine olanak sağlıyoruz" diye konuştu.