Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni transferi Craig Randall'ın sağlık testlerini geçememesi üzerine NBA tecrübesi olan Ben McLemore'u kadrosuna kattığını duyurdu. Denizli ekibinin Fransa'nın Cholet takımından transfer ettiği skorer guard Craig Randall, fiziksel testlerde kalçasında tespit edilen kemik ödemi nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum üzerine hızlıca yeni bir oyuncu arayışına giren Merkezefendi Belediyesi, NBA'de Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers formaları giymiş olan 31 yaşındaki Ben McLemore ile anlaştı.

McLemore, geçtiğimiz sezon Avrupa basketboluna AEK formasıyla adım atmış, ardından sezon ortasında İspanya Ligi ekibi Rio Breogan'a transfer olmuştu. Breogan formasıyla çıktığı 18 İspanya Ligi maçında 12.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele eden McLemore, Merkezefendi Belediyesi'nin bu sezonki en önemli kozlarından biri olacak.