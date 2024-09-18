Merkezefendi’de Atık Toplama Konteynerleri Yerleştirildi

Merkezefendi Belediyesi, çevreye duyarlılığını bir adım ileriye taşıyarak, ilçede modern ve çevre dostu 'Yer Üstü Evsel Atık Toplama Konteynerleri'ni kullanıma sundu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçenin temiz ve yaşanabilir bir yer olması için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Modern atık toplama dönemi başladı

Çevre kirliliğini en aza indirmek ve modern bir çöp yönetim sistemi oluşturmak amacıyla Merkezefendi Belediyesi, 'Yer Üstü Evsel Atık Toplama Konteynerleri'ni ilçenin birçok noktasına yerleştirmeye başladı. 3 bin litre kapasiteye sahip bu konteynerler, çevreye yayılabilecek kötü koku ve görüntüleri engellemek için özel olarak tasarlandı. Kapalı sistem sayesinde atıklar hijyenik bir şekilde toplanırken, akıllı sensörler doluluk oranını takip ederek yakıttan tasarruf sağlayacak.

“Çevre dostu projelerle geleceğe yatırım yapıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu projenin çevre dostu bir belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: "Merkezefendi’ye yakışan bir hizmet anlayışıyla çevre kirliliğini önlemeye yönelik projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu konteynerler, hem atık toplama sürecini kolaylaştıracak hem de ilçemizin estetik görünümünü korumaya yardımcı olacak.”

Çevre kirliliğine karşı sürdürülebilir çözüm

Yeni atık toplama konteynerlerinin sunduğu en önemli avantajlardan biri, sızdırmaz kapakları sayesinde sıvı sızıntılarının önlenmesi ve kötü kokuların engellenmesidir. Ayrıca, sensörlerle donatılmış bu konteynerler, doldukça belediye ekiplerine bilgi vererek gereksiz araç hareketlerini önleyecek ve böylece yakıt tasarrufu sağlanacak.

Yaşanabilir bir Merkezefendi

Merkezefendi Belediyesi, bu yeni konteynerlerle ilçenin dört bir yanını daha temiz ve yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor. Başkan Doğan, projeyi yaygınlaştırarak, önümüzdeki dönemde ilçenin tamamına bu modern atık toplama sistemini getireceklerini belirtti. “Bu projeyle birlikte, ilçemizde çevre bilincini artırarak hem temiz hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz” diye ekledi.