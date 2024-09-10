Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçirecek olan Merkezefendi Belediyesi Basket, iç saha maçları için kombine bilet satışına başladı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak maçlar için bilet fiyatları 2 bin 500 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Kulüp Başkanı Veli Deveciler, kombine bilet satışlarının ilk gününde biletlerin dörtte birinin satıldığını açıkladı. Deveciler, bu gelirlerin taraftarın takıma verdiği desteğin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Denizli ekibi ayrıca sezon öncesi özel bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek bu turnuvaya Merkezefendi'nin yanı sıra Manisa Basket ve Büyükçekmece takımları katılacak.