Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini ekliyor. Şehrin simgesi haline gelen Sevindik Vadi Parkı, Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın seslendireceği eşsiz şarkılarla dolacak.

Merkezefendi Belediye Orkestrası'ndan performans

Merkezefendi Belediyesi, sanatseverleri 9 Temmuz Salı günü saat 20.30'da Sevindik Vadi Parkı'nda düzenlenecek ücretsiz halk konserine davet ediyor. Merkezefendi Belediye Orkestrası, klasik müziğin ve evrensel müziğin en güzel örneklerini sunacak. Başkan Şeniz Doğan, etkinlikle ilgili olarak "Sanata ve kültüre verdiğimiz önemi bir kez daha göstermek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu özel geceye bekliyoruz" dedi. Konser, şehrin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.