Merkezefendi Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ‘30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası’, Sevindik Vadi Park Spor Tesisi’nde başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Hüdai Tirit ve Osman Bartal yaptı.

24 takım, 500 sporcu mücadele ediyor

Toplam 24 takımın ve 500 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk maçı büyük heyecanla oynandı. Turnuvanın finali, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da Sevindik Vadi Park Spor Tesisi’nde gerçekleştirilecek. Ödül töreni ise aynı gün saat 17.00’de düzenlenecek.

Başkan Doğan: Sporla Zaferi Yaşıyoruz

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların küçük yaştan itibaren sporla ilgilenmesini vurguladı. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sporun her alanında var olmayı hedefliyoruz. Turnuvamızda 500 genç sporcumuz mücadele ediyor. Bu bayramın coşkusunu sporla yaşamak bizler için çok değerli. Katılım sağlayan tüm ailelere, spor hocalarına ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Gençler milli mücadele ruhunu sporla öğreniyor

Turnuva, hem çocukların spor becerilerini geliştirmesine hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamını yaşamasına olanak sağlıyor. Etkinlik, Merkezefendi’de sporun ve milli değerlerin bir arada kutlanmasına önemli katkı sunuyor.