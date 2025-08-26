Menderes Belediyesi’nin yenilenen Sunal Tülbentçi Parkı, engelli vatandaşların kullanımına uygunluğu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD), tesisin ev sahipliği yaptığı etkinlikler için belediye ve Başkan İlkay Çiçek’e teşekkür etti. Etkinlik görselleri TSD’nin tüm platformlarında paylaşıldı.

Engelli bireyler memnun kaldı

Yapılan etkinlikler kapsamında tesisin sunduğu imkanlardan faydalanan engelli bireyler, hem tesisin iç kısmında hem de sahilde rahatça vakit geçirdi. Katılımcılar, tesisin erişilebilirliğini ve sunduğu hizmetleri büyük takdirle karşıladı.

Sunal Tülbentçi Parkı geniş imkanlarla donatıldı

Tesis, geçtiğimiz yıl yapılan yenilemelerle engelli bireyler için uygun hale getirilmiş ve kırmızı bayrakla ödüllendirilmişti. Engelli vatandaşlar, park alanı, düz zemin, uygun soyunma odaları ve tuvaletler, denize erişim rampası ve deniz sandalyesi gibi imkanlardan faydalanıyor. Ayrıca yiyecek ve içecek hizmetleri de sunuluyor.

TSD Başkanı memnuniyetini paylaştı

TSD İzmir Şube Başkanı Metin Çınar, “İlklerin Kenti İzmir’in tek engelsiz tesisi olarak burayı tercih ediyoruz. Personelin güler yüzlü hizmeti ve 5378 sayılı Engellilerin Ulaşılabilirlik Kanunu’nun uygulandığını görmek bizi mutlu ediyor. Menderes Belediyesi ve Başkan Çiçek’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Çiçek: Herkes için belediyecilik

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Tesisimizi bireysel veya grup halinde ziyaret eden kardeşlerimiz memnun oldukça biz de mutlu oluyoruz. İlerleyen yıllarda engelsiz çocuk evi ve engelli birimi gibi projelerle hizmetimizi geliştireceğiz. Türkiye Sakatlar Derneği ile koordineli çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşlar için örnek tesis

Sunal Tülbentçi Parkı, İzmir’de kırmızı bayraklı ilk plaj tesisi olma özelliği ile engelli bireyler için güvenli ve erişilebilir bir alan sunuyor. Tesis, ailelerin ve grupların rahatça ziyaret edebileceği sosyal ve sportif imkanlarla engelli vatandaşların memnuniyetini artırıyor.