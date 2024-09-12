Merkezefendi Belediyesi, eğitim kalitesini artırmak ve öğrenci sağlığını korumak amacıyla ilçedeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Yeni eğitim yılı ile birlikte başlatılan bu uygulama, öğrenciler ve öğretmenler için sağlık ve hijyen standartlarını güvence altına almayı hedefliyor.

Denetimler başladı

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte okul kantinlerinde kapsamlı denetimlere başladı. Bu denetimler, kantinlerde satılan gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğunu, ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçmediğini ve iş yerlerinin ruhsatlarını kontrol etmeyi içeriyor. Ayrıca, ekipler denetim sırasında işletmelere sağlık yönetmeliği, hijyen ve genel kurallar hakkında bilgiler veriyor.

Eğitim ve sağlık odaklı yaklaşım

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yapılan denetimlerle ilgili olarak, “İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu sağlamak amacıyla canla başla çalışan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, yeni eğitim-öğretim yılında da okul kantinlerinde denetime başladı. Bu denetimler belirli aralıklarla devam edecek” şeklinde açıklamada bulundu.

Hijyen ve sağlık standartları ön planda

Denetimlerin amacı, okul kantinlerinde hijyen ve sağlık standartlarını en yüksek seviyede tutmak olarak belirlenmiştir. Merkezefendi Belediyesi, öğrenci sağlığını korumak ve eğitim ortamlarını güvenli hale getirmek için bu tür uygulamaları sürdürecek.

Gelecek adımlar

Merkezefendi Belediyesi’nin bu denetimleri, sadece eğitim yılı başında değil, yıl boyunca belirli aralıklarla devam edecek. Bu sayede, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sağlığını güvence altına almayı hedefleyen Merkezefendi Belediyesi, sağlık ve hijyen standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek