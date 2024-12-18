Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında önemli bir adım daha attı. Limanda denize kirli, paslı, yağlı su bırakan bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uygulandı. Mersin, deniz denetiminde Türkiye'deki iki büyükşehirden biri olarak, denizi koruma adına kesintisiz çalışmalara devam ediyor.

Elektronik gemi denetim sistemi ile kesintisiz denetim

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) ile denetimlerini sürekli olarak sürdürüyor. Tekne, insansız hava araçları ve su altı drone sistemi kullanarak denizi kirleten gemilere müdahale eden ekipler, son olarak Mersin Limanı’nda kirli su bırakan bir gemiyi tespit etti ve ağır ceza uyguladı.

Başkan Seçer: “Denizi kirletenlere göz açtırmayacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Denize paslı, yağlı su bırakarak kirleten bu gemiye 20,5 milyon TL ceza yazdık. Denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" diyerek, çevre koruma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.