Mersin'in Mut ilçesinde, 19 yaşındaki Hüseyin A., cezaevinden çıktıktan sonra kaldığı dedesi Hüseyin (74) ve babaannesi Gülüzar A. (70) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde gerçekleşti. Şüpheli, cinayet sonrası kaçarken, polis ekipleri bir saat içinde onu yakaladı.

"Öldürdüm, bir sebebi yok"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A., mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, mahkemede verdiği ifadede "Öldürdüm, bir sebebi yok" dedi. Cezaevine gönderilmeden önce ise "Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" şeklinde tehditkar bir açıklama yaptı.