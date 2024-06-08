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Polis, önlem için yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Bu sırada yangın yol kenarındaki ağaçlık ve otluk alana sıçradı, refüjdeki bazı ağaçlar devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle refüjdeki palmiye ve çam ağaçları yandı.

Akbelen Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MERSİN (AA) - Toroslar ilçesinde bulvardaki refüj de bulunan ağaç larda çıkan yangın söndürüldü.

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